Seattle, meccanico di terra ruba aereo di linea vuoto e precipita su un'isola

(Teleborsa) - Un insolito "ladro" con intenzioni suicide, come confermato da un portavoce del dipartimento dello sceriffo della Pierce Country dello Stato dell'Oregon poi morto nello schianto a terra dell'aereo fermo a terra in aeroporto vuoto di cui si era impadronito L'allarme è scattato non appena dalla Torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma si sono accorti del movimento non autorizzato di un bimotore Bombardier "Horizon Air Q400" di Alaska Airlines fermo sulla pista in vista per essere utilizzato su un volo in programma più tardi.



L'aereo si è diretto velocemente verso la testata pista senza comunicare via radio alcunché, decollando verso la città. L'allarme, immediato, ha fatto disposto l'interruzione di tutte le attività aeroportuali con la chiusura dello spazio aereo della zona. Contemporaneamente si sono alzati in volo due caccia F15 da una base di Portland, mettendosi all'inseguimento del "fuggitivo".



Durante il volo sembra che il "ladro" abbia scambiato alcune battute con i controllori della Torre di controllo, che gli indicavano una vicina pista su cui atterrare. Ma l'uomo non ha ascoltato i ripetuti inviti, rispondendo scherzosamente che "stava per finire in prigione". Dopo poco, con i caccia alle spalle, il bimotore di Alaska Airlines si è schiantato a terra sull'isola di Ketron, non prima di essersi "esibito" in pericolose evoluzioni in aria a beneficio dei numerosi turisti che riprendevano lo "strano volo" con i rispettivi telefonini.









