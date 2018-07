Seduta euforica per il comparto alimentare a Piazza Affari (+2,40%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage e che guadagna 1.998,52 punti, a quota 85.168,57.



Il settore Alimentare europeo intanto guadagna 6,09 punti, dopo un inizio di seduta a quota 594,65.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice alimentare, prepotente rialzo per Campari, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,86% sui valori precedenti.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, frazionale rialzo per Enervit, che mette a segno un modesto profit a +0,95%.



Piccolo passo in avanti per Centrale del Latte D'Italia, che porta a casa un misero +0,68%.

