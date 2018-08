Seduta Euforica per il comparto bancario a Piazza Affari (+2,02%), corre Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il settore bancario italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,02%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.100,21.



L'indice bancario europeo intanto guadagna l'1,04%, dopo un inizio di seduta a quota 105,15.



Nel listino principale, seduta decisamente positiva per Intesa Sanpaolo, che tratta in rialzo del 2,24%.



Acquisti a piene mani su Unicredit, che vanta un incremento del 2,11%.



Effervescente BPER, con un progresso del 2,10%.



Tra le mid-cap italiane, brilla Credito Valtellinese, che passa di mano con un aumento del 3,03%.



Incandescente Banca Popolare di Sondrio, che vanta un incisivo incremento del 2,46%.



Ben impostata Banca MPS, che mostra un incremento dell'1,50%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per Banca Profilo, che passa di mano in progresso dello 0,75%.



Sostanzialmente tonico Banca Finnat, che registra una plusvalenza dello 0,58%.

