Seduta Euforica per il settore servizi per la finanza dell'Italia (+2,35%), seduta effervescente per Anima Holding (+4,25%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Financial Services e che guadagna il 2,35%, dopo la chiusura di ieri a quota 83415.



Il comparto servizi per la finanza europeo intanto guadagna l'1,01%, dopo un inizio di seduta a quota 444,47.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, effervescente Exor, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,26%.



Seduta senza slancio per Banca Generali, che riflette un moderato aumento dello 0,95%.



Piccolo passo in avanti per Azimut, che mostra un progresso dello 0,91%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, protagonista Anima Holding, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,25%.



Composta Banca Farmafactoring, che cresce di un modesto +0,93%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice servizi finanziari, brillante rialzo per Tecnoinvestimenti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,92%.



Performance modesta per Gequity, che mostra un moderato rialzo dello 0,96%.



Resistente Mutuionline, che segna un piccolo aumento dello 0,70%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA