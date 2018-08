Seduta Euforica per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,74%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il comparto telecomunicazioni in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Telecommunications e che guadagna l'1,74%, dopo la chiusura di ieri a quota 12.302,55.



L'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni intanto guadagna lo 0,71%, dopo un inizio di seduta a quota 285,39.



Tra i titoli del FTSE MIB, rialzo marcato per Telecom Italia, che tratta in utile dell'1,56% sui valori precedenti.



Tra le azioni del Ftse MidCap, vigoroso rialzo per Inwit, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,24%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Retelit, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,61%.



Composta Acotel Group, che cresce di un modesto +0,81%.

