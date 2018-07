Seduta euforica per Milano e per le borse europee

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l'accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi politica.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,165. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.246,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 74,82 dollari per barile.



Torna a scendere lo spread, attestandosi a 229 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,60%.



Tra i listini europei tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,29%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento dello 0,63%, bene Parigi, con un incremento dello 0,93%.



Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,62%.



telecomunicazioni (+2,60%), bancario (+2,21%) e utility (+2,00%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica chimico (-1,10%) e sanitario (-0,62%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Prysmian, che vanta un incisivo incremento del 3,60%. In primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 3,31% dopo la sigla di un accordo strategico con principali fornitori tlc. Decolla Unipol, con un importante progresso del 3,11%. In evidenza Leonardo, che mostra un fortissimo incremento del 2,92%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -2,68% dopo la debacle della vigilia sull'offerta CVC. Si muove sotto la parità Mediaset, evidenziando un decremento dello 0,61%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+4,63%), Maire Tecnimont (+3,41%), Banca Popolare di Sondrio (+2,69%) e EI Towers (+2,67%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con un -3,50%. Datalogic soffre un calo dell'1,47%. Vendite su Geox, che registra un ribasso dell'1,07%.

