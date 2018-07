Seduta ingessata per l'indice del settore Costruzioni italiano (-0,24%), calo per Salini Impregilo (-1,40%)

(Teleborsa) - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia.



Il FTSE Italia Construction & Materials, che ha esordito a quota 34.135,77, scambia a 34.051,56 mentre il comparto costruzioni europeo viaggia a 440,33, dopo aver aperto a 440,66. In calo Salini Impregilo (-1,40%).



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, vigoroso rialzo per Trevi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,60%.

