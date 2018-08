Seduta molto negativa per il comparto del commercio in Italia (-1,52%)

(Teleborsa) - Rosso per il settore vendite al dettaglio che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha chiuso la giornata a quota 140.132,16 con una perdita di 2.164,84 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per il comparto vendite al dettaglio europeo che arretra a 515,84, dopo una partenza a 520,27.



Tra le azioni del Ftse MidCap, ribasso per MARR, che chiude la seduta con una flessione dell'1,47%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto vendite al dettaglio, giornata da dimenticare per Unieuro, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,37% sui valori precedenti.



Aggressivo ribasso per Basicnet, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,06%.



Contenuto ribasso per Damiani, che archivia la sessione in flessione dello 0,89%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA