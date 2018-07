Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia (-2,02%)

(Teleborsa) - Rosso per il settore Entertainment & Media a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Media.



Il FTSE Italia Media ha aperto la giornata a quota 10776,41 con una perdita di -217,41 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice del settore Media europeo che arretra a 219,35, dopo una partenza a 219,48.



Nel listino principale, in forte ribasso Mediaset, che mostra un disastroso -3,47%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, sottotono Rai Way, che passa di mano con un calo dell'1,50%.



Tra le small-cap di Milano, a picco il Sole 24 Ore, che presenta un pessimo -3,3%.



In caduta libera Cairo Communication, che affonda del 2,48%.



Si concentrano le vendite su Caltagirone Editore, che soffre un calo dell'1,55%.

