Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano (-1,73%), giornata in discesa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rosso per l'indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 63.548,66 con una perdita di 1.101,29 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice tecnologico dell'Area Euro che arretra a 518,15, dopo una partenza a 523,72.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, affonda sul mercato STMicroelectronics, che soffre con un calo del 2,20%.