Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (-2,17%), perde molto Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 39.247,22 con una perdita di 876,27 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che arretra a 382,56, dopo una partenza a 385,15.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice siderurgico di Milano, retrocede molto Tenaris, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,23%.

