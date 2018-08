Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (-5,79%), giornata da dimenticare per Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha chiuso la giornata a quota 39.568,82 con una perdita di 2.432,74 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che arretra a 384,69, dopo una partenza a 387,71.



Tra i titoli del FTSE MIB, in forte ribasso Tenaris, che chiude la seduta con un disastroso -6,3%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice siderurgico, a picco SOL, che chiude gli scambi con un pessimo -2,18%.



