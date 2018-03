Seduta positiva per la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha terminato gli scambi al rialzo grazie all'indebolimento dello yen che ha galvanizzato soprattutto i titoli legati all'export.



L'indice Nikkei giapponese ha terminato con un guadagno dello 0,98% a 21.365 punti, mentre il Topix ha portato a casa un progresso dello 0,43% a 1.711,26 punti.



Segno più per le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,32%, Shenzhen dello 0,81%. In lieve rialzo Hong Kong +0,24%.

Toniche Seul +0,72% e Taiwan +0,56%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, limature per Bangkok -0,18% mentre è positiva Kuala Lampur +0,25%. Indietreggia Mumbay -0,62%. Chiuse le borse di Sydney, Jakarta e Singapore,

