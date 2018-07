Seduta quasi invariata per l'indice dei servizi di consumo italiano (+0,18%)

(Teleborsa) - Seduta invariata per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, mentre l'indice EURO STOXX chiude in leggero rialzo.



Il FTSE Italia Consumer Services ha iniziato a trattare a 26.037,11, con una variazione di soli 46,44 punti rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione vale 383,68, dopo aver aperto a 383,54.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice servizi di consumo, grande giornata per Juventus, che mette a segno un rialzo del 3,14%.



Frazionale rialzo per Autogrill, che mette a segno un modesto profit a +0,71%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto servizi di consumo, ottima performance per Eprice, che ha chiuso in rialzo del 3,98%.



Seduta decisamente positiva per Unieuro, che ha terminato in rialzo del 2,53%.



Brilla S.S. Lazio, chiudendo la seduta con un aumento del 2,37%.

