Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari (+1,13%), positiva la giornata per Campari

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l'indice del settore alimentare italiano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,12, in crescita dell'1,13% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo è stabile a 599,84, dopo aver avviato la seduta a 601,28.



Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, bene Campari, con un rialzo dell'1,52%.



Tra le small-cap di Milano, seduta positiva per Centrale del Latte D'Italia, che avanza bene e porta a casa un +1,03%.



Modesto guadagno per Valsoia, che avanza di poco a +0,93%.

