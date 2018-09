Seduta tonica per il comparto tecnologico a Milano (+1,39%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane, mentre mostra un andamento debole l'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 58.895,87, in aumento dell'1,39%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro continua a viaggiare debole a 509,38, dopo aver avviato la seduta a 511,18.



Nel listino principale, bene Stmicroelectronics, con un rialzo dell'1,53%.



Tra le mid-cap italiane, seduta positiva per Reply, che avanza bene dell'1,51%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice tecnologia, avanza Esprinet, che guadagna bene, con una variazione dell'1,70%.



Buoni spunti su Be Think, Solve, Execute, che mostra un ampio vantaggio dell'1,21%.



Ben impostata It Way, che mostra un incremento dell'1,04%.

