Segno meno per il comparto Finanziario in Italia (-1,18%), andamento negativo per Risanamento (-3,11%)

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il settore Finanziario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Financials ha avviato la giornata a quota 12351,78, in diminuzione dell'1,18%. Flessione controllata invece dell'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 374,42, dopo che ha esordito a 374,92.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice finanziario, sottotono Exor, che passa di mano con un calo dell'1,63%.



Soffre BPER, che evidenzia una perdita dell'1,61%.



Preda dei venditori Intesa Sanpaolo, con un decremento dell'1,55%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, si muove verso il basso doBank, con una flessione dell'1,24%.



Si concentrano le vendite su Credito Valtellinese, che soffre un calo dell'1,04%.



Piccola perdita per Credem, che scambia con un -0,95%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto finanziario, a picco Risanamento, che presenta un pessimo -3,11%.



Vendite a piene mani su Brioschi, che soffre un decremento del 2,67%.



Pessima performance per Tecnoinvestimenti, che registra un ribasso del 2,35%.

