Sempre piÃ¹ imprese italiane all'estero. Boom di cibo e moda

(Teleborsa) - Crescono i negozi Made in Italy al di fuori dei confini nazionali.



Secondo l'annuale Osservatorio Confimprese il retail italiano all'estero registra un aumento del 20% rispetto al 2017 con 230 aperture mentre sono previsti 270 nuovi punti vendita sui mercati globali con una netta predominanza delle aziende food e fashion.



Quanto ai Paesi di destinazione il comparto si spacca in due: il food privilegia l'Europa, Francia in testa, il fashion strizza l'occhio a Russia e Medio Oriente.



La Francia risulta inoltre il primo Paese europeo nel franchising con 1.900 affilianti e oltre 71.500 affiliati per un fatturato totale superiore a 55 miliardi di euro.

