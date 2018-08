Senza direzione il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,18%)

(Teleborsa) - Giornata cauta per l'indice del settore alimentare italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 87.469,26, evidenziando un timido -0,18% rispetto alla chiusura precedente, mentre il settore Alimentare europeo vale 600,51, dopo aver iniziato gli scambi a 600,8.



Tra le small-cap di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per Massimo Zanetti Beverage, che passa di mano in progresso dello 0,88%.



Si muove in modesto rialzo Centrale del Latte D'Italia, evidenziando un incremento dello 0,68%.

