Senza direzione il comparto bancario a Piazza Affari (-0,13%), performance negativa per Banca MPS (-1,09%)

(Teleborsa) - Giornata cauta per il settore bancario italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.380,19, evidenziando un timido -0,13% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice bancario europeo vale 112,95, dopo aver iniziato gli scambi a 113,22.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice bancario, scambia in profit BPER, che lievita dell'1,18%.



Si muove in modesto rialzo UBI Banca, evidenziando un incremento dello 0,84%.



Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Banca Carige, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,33%.



Bilancio decisamente positivo per Banco di Desio e della Brianza, che vanta un progresso dell'1,42%.



Buona performance per Banca Finnat, che cresce dell'1,06%.

