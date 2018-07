Senza direzione il comparto bancario a Piazza Affari (-0,14%)

(Teleborsa) - Giornata cauta per il settore bancario italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.380,19, evidenziando un timido -0,14% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice bancario europeo vale 113,15, dopo aver iniziato gli scambi a 113,22.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice bancario, apprezzabile rialzo per Bper, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.



Tra le small-cap di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per Banco Sardegna Risp, che conclude in progresso dello 0,90%.



Moderatamente al rialzo la prestazione di Banca Finnat, che chiude con una variazione percentuale dello 0,53%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA