Senza direzione il settore automotive dell'Italia (-0,04%)

(Teleborsa) - Giornata cauta per il comparto italiano auto e ricambi, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 202.229,08, evidenziando un timido -0,04% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice europeo del settore auto e ricambi vale 544,55, dopo aver iniziato gli scambi a 544,89.



Tra le azioni del Ftse MidCap, scambia in profit Piaggio, che lievita dell'1,61%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, rialzo marcato per Landi Renzo, che tratta in utile dell'1,20% sui valori precedenti.



Giornata moderatamente positiva per Immsi, che sale di un frazionale +0,75%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA