Senza verve il comparto degli articoli personali e casalinghi in Italia (+0,68%), seduta effervescente per Aeffe (+4,28%)

(Teleborsa) - Senza slancio il settore Beni personali e casalinghi a Milano che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'EURO STOXX Personal & Household Goods.



Il FTSE Italia Personal & Household Goods ha aperto a 86001,18, per poi portarsi a quota 85644,89, in recupero dello 0,68%, rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto beni personali e casalinghi europeo cresce dell'1,47% a 865,66.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice beni per la casa, scambia di poco sopra la parità Luxottica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, balza in avanti Brunello Cucinelli, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.



Sostenuta OVS, con un discreto guadagno dell'1,73%.



Buoni spunti su Technogym, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, brillante rialzo per Aeffe, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,28%.



In evidenza Digital Bros, che mostra un fortissimo incremento del 3,47%.



Ben impostata Emak, che mostra un incremento dell'1,16%.

