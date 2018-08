Senza verve il settore servizi per la finanza (+0,48%)

(Teleborsa) - Senza slancio il comparto dei servizi finanziari in Italia che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'EURO STOXX Financial Services.



Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 84.591,25, per poi portarsi a quota 84.947,92, in recupero dello 0,48%, rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto servizi per la finanza europeo cresce dello 0,79% a 449,73.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice servizi finanziari, seduta positiva per Banca Generali, che avanza bene dell'1,49%.



Guadagno moderato per Azimut, che avanza dello 0,55%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, avanza Tamburi, che guadagna bene, con una variazione dell'1,23%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, balza in avanti Lventure Group, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,68%.



Denaro su Mutuionline, che registra un rialzo dell'1,11%.



Bilancio decisamente positivo per Tecnoinvestimenti, che vanta un progresso dell'1,05%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA