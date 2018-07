Servizi Italia compra 40% albanese Sanitary Cleaning

(Teleborsa) - Servizi Italia ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 40,0% in Sanitary Cleaning, società di diritto albanese attiva nell'offerta di servizi di lavanderia e di pulizia per il settore pubblico e privato, ospedaliero ed alberghiero in Albania.



L'acquisto del 40% di Sanitary Cleaning è stato completato sulla base di un prezzo per tale quota di 1,3 milioni di Euro, finanziato tramite indebitamento bancario. Il Prezzo è stato accordato tra le parti in considerazione dei flussi di cassa attesi della Società nel corso dei prossimi esercizi, anche a seguito della realizzazione di un investimento volto a sviluppare un sito produttivo altamente tecnologico, capace di soddisfare la crescente domanda nel territorio.

