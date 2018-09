Servizi Italia continua il piano di buy back

(Teleborsa) - Servizi Italia ha acquistato nei periodi dal 10 settembre al 14 settembre 2018, in seguito a quanto deliberato dagli azionisti nell'Assemblea del 20 aprile 2018, n. 1.200 azioni ordinarie (pari allo 0,0038% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio di 4,052 euro per un controvalore complessivo di 4.862,58 euro.



A seguito degli acquisti finora effettuati, Servizi Italia detiene n. 116.749 azioni proprie pari a 0,367% del capitale sociale.



In Borsa intanto avanza Servizi Italia, che guadagna bene, con una variazione dell'1,74%.

