Servizi Italia costituisce una joint venture in Asia

(Teleborsa) - Accordo raggiunto tra Servizi Italia e il gruppo asiatico IDS Medical. La società, che offre servizi di sterilizzazione e lavanolo nel comparto medico, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per la costituzione di una joint venture nella'area Asia Pacifico costituendo, insieme al nuovo partner, una nuova società denominata IdsMED Servizi.



IDS Medical è uno dei principali gruppi asiatici attivi nella gestione della Sanità nel continente. Il gruppo dispone di un ampio network distributivo, con accesso ad oltre 10.000 istituzioni sanitarie, ed opera mediante 1.600 dipendenti. La nuova società sarà partecipata al 70% da idsMED e al 30% da Servizi Italia e disporrà di un capitale iniziale di 638 mila euro.



L'obiettivo sarà quello di identificare e sviluppare nuove opportunità di business nei servizi di sterilizzazione e lavanolo per la sanità nell'Area Asia-Pacifico. La partnership comporterà l'avvio immediato di attività esplorative per nuove opportunità in tutti i Paesi dell'Area.



"Siamo lieti di aver avviato oggi la collaborazione con un operatore importante come idsMED" ha commentato Enea Righi, Amministratore Delegato di Servizi Italia. "L'accordo sottoscritto conferma la linea di crescita internazionale del nostro gruppo e dimostra l'importanza e il potenziale dei servizi da noi offerti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA