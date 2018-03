Servizi Italia si espande in Brasile con Sia Lavanderias

(Teleborsa) - Servizi Italia espande la propria presenza in Brasile.



La società ha costituito la start-up di diritto brasiliano Sia Lavanderias per erogare servizi di lavanolo dedicati alla sanità pubblica e privata nello Stato di Amazonas, "con l'obiettivo strategico di consolidare ulteriormente la presenza del Gruppo in nuove aree geografiche del Brasile", si legge in una nota.



La società, di cui Servizi Italia detiene il 51%, è stata costituita in joint venture con Gruppo Bringel.



L'operazione prevede la realizzazione nella città di Manaus di un sito produttivo di lavanderia industriale ad alta tecnologia, a fronte di un investimento complessivo stimato in 38 milioni di Reais (circa 9,3 milioni di euro al cambio corrente). Servizi Italia finanzierà la propria quota parte di investimento (51%) mediante ricorso ad indebitamento bancario.



Sia Lavanderias dovrebbe essere operativa a partire dal 2019.

