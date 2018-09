Servizi Italia sigla pre-accordo per acquisizione ramo d'azienda Lavanderia Bolognini

(Teleborsa) - Servizi Italia ha sottoscritto un Pre-Accordo con la società Lavanderia Bolognini per l'acquisizione di un Ramo d'azienda. La società di diritto italiano è attiva nell'offerta di servizi di lavaggio e noleggio per strutture private alberghiere, della ristorazione e del turismo prevalentemente nell'Italia Nord-occidentale.



Il Ramo d'Azienda comprende: il portafoglio clienti, i dipendenti, i debiti verso dipendenti, la biancheria e prodotti tessili, i carrelli utilizzati per il trasporto biancheria, i veicoli utilizzati dalla Società per la logistica, eventuali contratti di leasing per veicoli, il marchio Bolognini, i contratti con i fornitori di trasporto e l'avviamento. Il Prezzo massimo dell'Operazione, che si stima possa avere esecuzione entro il mese di ottobre 2018, è stato definito tra le parti in base alla valorizzazione delle componenti del Ramo d'Azienda e fissato in massimi 4 milioni di euro che saranno finanziati tramite indebitamento bancario.



La sottoscrizione, già avvenuta, in un Pre-Accordo, tramite il quale Servizi Italia ha provveduto al pagamento di un acconto del valore di un acconto di un milione di euro a titolo di garanzia dell'interesse nell'Operazione. L'Acconto dovrà essere restituito qualora al termine della due diligence (attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto della trattativa), dovessero verificarsi eventi tali da cambiare sensibilmente la valorizzazione del Ramo d'Azienda.













