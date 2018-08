Settembre, il mese ideale per ristrutturare casa: ma quanto costa?

(Teleborsa) - La fine delle vacanze porta con sé voglia di cambiamento e il clima ancora mite rende questo periodo ideale per ristrutturare casa. Ad avvalorare questa tesi uno studio dell'Osservatorio di ProntoPro.it, che ha analizzato le richieste di preventivo pervenute in prossimità del mese di settembre del 2017 e da cui è emerso un aumento del 35% per le ristrutturazioni di immobili residenziali, rispetto alla media annua.



Ma quanto spendono in media gli italiani per dare un nuovo aspetto alla propria abitazione? Sulla base dei preventivi inviati dagli oltre 60.000 professionisti del settore per un appartamento di 70 mq, le spese di ristrutturazione ammontano mediamente a poco più di 10 mila euro. La cifra raggiunge quota 10.730 se si aggiunge ai lavori l'ammodernamento del garage.



È la ristrutturazione del bagno il servizio più gettonato, lavoro per il quale si spendono in media 2.900 euro (incluso impianto idrico e sanitari). Il maggior numero di richieste proviene dalla Lombardia, seguita dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Per quanto riguarda la burocrazia, se gli interventi di ammodernamento del bagno si limitano alla sostituzione dei vecchi sanitari non serve alcun tipo di comunicazione, altrimenti è necessario inoltrare all'amministrazione una richiesta di inizio lavori (CIL) o, nel caso di modifica dei volumi, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).



Detrazioni



Non solo costi: per i lavori di ristrutturazione effettuati entro il 31 dicembre 2018, sarà possibile beneficiare per dieci quote (10 anni) della detrazione Irpef, per un importo pari al 50% delle spese sostenute fino ai 96 mila euro, e del bonus mobili ed elettrodomestici, con una detrazione del 50% a fronte di una spesa massima di 10 mila euro.



Per l'Ecobonus, l'aliquota di detrazione varierà dal 50% al 65%: appartengono alla prima categoria, ad esempio, i lavori di installazione di zanzariere, tende da sole, infissi e caldaie a condensazione di classe A. Per l'installazione di una caldaia a condensazione di classe A+ con sistema di termoregolamentazione evoluto, si potrà invece beneficiare di una detrazione pari al 65% della spesa sostenuta.







