Settore auto in retromarcia in Europa.Â Pesante CNH Industrial

(Teleborsa) - Soffre la galassia Fiat, a Piazza Affari, linea con il settore auto in Europa, il cui indice di riferimento Stoxx cede l'1,63%.



Sul listino milanese, FCA contiene il calo allo 0,36% mentre le Ferrari fanno peggio con un ribasso dell'1,18%.



Pesante la discesa di CNH Industrial -1,87% particolarmente sensibile ai timori per una guerra dei dazi. Il comparto automotive è inoltre scosso dall'arresto dell'AD di Audi per lo scandalo del dieselgate.





Tra gli altri player del settore, cede terreno anche Brembo con una flessione dello 0,81%. Si muove in controtrend, invece, Costamp Group (ex Modelleria Brambilla) che sale dell'1,96%,

© RIPRODUZIONE RISERVATA