Shell fa il pieno di utili. Dividendo di 0,47 dollari

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Royal Dutch Shell, multinazionale operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica.



La società ha chiuso il primo trimestre con un utile netto pari a 5,3 miliardi di dollari, in crescita del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ai massimi negli ultimi tre anni grazie all'aumento del prezzo del petrolio.



Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per 5,2 miliardi di dollari.



In programma nei prossimi mesi per la società una distribuzione di dividendo trimestrale di 0,47 dollari per azione e un buyback azionario.



"I forti ricavi di Shell in questo trimestre sono stati sostenuti dal prezzo di petrolio e gas in aumento e dalla continua crescita del business del gas integrato", ha dichiarato il Chief Executive Officer Ben van Beurden.



I risultati non convincono gli investitori, con il titolo Shell che perde ad Amsterdam il 3,02%.

