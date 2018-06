Si alza il sipario sulla WWDC 2018 di Apple. No news, big news?

(Teleborsa) - Mancano poche ora all'inizio della Worldwide Developers Conference, il summit degli sviluppatori - meglio noto come WWDC - organizzato da Apple.



Anche quest'anno a San Jose, in California, tra il 4 e il 6 giugno migliaia di partecipanti potranno conoscere personalmente le novità in materia di software e tecnologie Made in Cupertino.



Si tratta di un evento molto atteso anche dagli investitori, che ripongono grandi aspettative sulle possibili chicche in grado di aumentare ulteriormente gli introiti e il valore della società più capitalizzata al mondo.



Quest'anno, però, non sono circolate indiscrezioni sulle possibili novità, complice anche il fatto che Apple è rimasta in sordina nelle settimane precedenti l'evento, senza fornire qualche anticipazione come avvenuto altre volte in passato.



Qualche analista sostiene che questo silenzio potrebbe essere l'anticamera di grandi novità, ma a prevalere è la convinzione che durante il WWDC 2018 - che, come noto, è l'appuntamento più più importante per la Mela Morsa dopo quello di settembre durante il quale vengono svelati anche i nuovi iPhone - saranno annunciati solo miglioramenti di tecnologie già esistenti.



Qualche anticipazione potrebbe essere fornita in occasione della cerimonia di apertura - "Keynote" - che inizierà alle 10.00 ora locale.

