Si approssima il rinnovo del CdA di Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti si prepara alla nomina dei componenti il nuovo CdA, che sarà eletto dall'assemblea dei soci convocata il 30 maggio.



Corporacion America, che detiene il 55,7% delle quote, e Sogim, in possesso del 5,79%, hanno indicato 15 nomi: insieme a Marco Carrai e Gina Giani, rispettivamente presidente e amministratore delegato uscenti, figurano Roberto Naldi (vicepresidente esecutivo uscente),



Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens, Stefano Bottai, Cecilia Carriquiry, Elisabetta Fabri, Vittorio Fanti, Alessia Panerai, Carlo Panerai, Claudio Pedrazzani, Carlo Panerai, Giulia Naldi, Giuseppe Nicosia e Ana Cristina Schirinian



La componente degli azionisti istituzionali presenta una lista di nove nominativi, espressione di Fondazione Ente Cassa Risparmio Firenze (6,58%), Regione Toscana (5,03%) Provincia di Pisa (4,91%), Comune di Pisa (4,48%), Camera di Commercio di Firenze (4,51%) e Camera di Commercio di Pisa (4,17%). Questi i nomi: Silvia Bocci, Giovanni Battista Bonadio, Anna Girello Niccolo' Manetti, Alberto Marini, Jacopo Mazzei, Pierfrancesco Pacini, Maria Venturi, Ylenia Zambito, quest'ultima indicata dal Comune di Pisa. In base allo statuto saranno eletti i primi 9 della lista Corporacion/Sogim e i primi 6 della lista degli azionisti di minoranza.

