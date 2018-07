Si Ã¨ mosso in territorio positivo il comparto del commercio in Italia (+2,35%), giornata euforica per MARR (+3,81%)

Si è mosso in territorio positivo il comparto del commercio in Italia (+2,35%), giornata euforica per MARR (+3,81%)

(Teleborsa) - Mette il turbo il settore vendite al dettaglio italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Retail, che mostra un timido +0,5%, e chiude a quota 528,82.



Intanto il FTSE Italia Retail mostra un robusto rialzo di 3.218,86 punti, dopo un inizio di giornata a quota 136.898,63.



Tra le mid-cap italiane, ottima performance per Marr, che ha chiuso in rialzo del 3,81%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto vendite al dettaglio, punta con decisione al rialzo la performance di Unieuro, con una variazione percentuale dell'1,54%.



Bene Eprice, con un rialzo dell'1,30%.