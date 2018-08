Si Ã¨ mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia (+1,18%), corre Ferrari

(Teleborsa) - Scambi positivi per il comparto italiano auto e ricambi, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 193.285,55, in crescita dell'1,18%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi è risultato negativo a quota 525,54, dopo aver avviato la seduta a 529,7.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, vigoroso rialzo per Ferrari, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,03%.

