Si Ã¨ mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia (+1,70%), slancio per Ferrari

(Teleborsa) - Mette il turbo il comparto italiano auto e ricambi che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un timido +0,21%, e chiude a quota 522,29.



Intanto il FTSE Italia Automobiles & Parts mostra un robusto rialzo di 3.441,31 punti, dopo un inizio di giornata a quota 204.844,69.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, brillante rialzo per Ferrari, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,22%.



Prepotente rialzo per Brembo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,31% sui valori precedenti.

