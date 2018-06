Si Ã¨ mosso in territorio positivo il settore Automotive dell'Italia (+1,73%), si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler (+2,81%)

(Teleborsa) - Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei giorni scorsi sulle minacce di dazi da parte del presidente americano Donald Trump.



Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi mostra un -0,1%, dopo un inizio di giornata a 535,84.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, grande giornata per Fiat Chrysler, che mette a segno un rialzo del 2,81% grazie alle previsioni di una crescita della redditività a doppia cifra in America Latina nei prossimi cinque anni.



Seduta senza slancio per Ferrari, che riflette un moderato aumento dello 0,95%.



Tonica Brembo che evidenzia un bel vantaggio dell'1,56%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, apprezzabile rialzo per Landi Renzo, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA