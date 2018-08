Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,01%), in forte calo Banca MPS

(Teleborsa) - Scambi negativi per il settore bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo prosegue in tono negativo a 105,6, dopo aver avviato la seduta a 106,66.



Tra i titoli del FTSE MIB, composto ribasso per BPER, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.



Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,10%.



Scivola Unicredit, con un netto svantaggio dell'1,05%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, ribasso scomposto per Banca MPS, che esibisce una perdita secca del 2,71% sui valori precedenti.



In rosso Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.



Tentenna Credito Valtellinese, con un modesto ribasso dello 0,81%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, aggressivo avvitamento per Banca Profilo, che tratta in perdita del 2,46% sui valori precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA