Si muove in territorio negativo il comparto finanziario in Italia (-1,23%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per il settore finanziario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Financials ha chiuso a 11.440,08, in diminuzione di 142,71 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione termina gli scambi in tono negativo a 379,39, dopo aver avviato la seduta a 382,92.



Nel listino principale, chiusura in profondo rosso per Banco BPM che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,11%.



Ribasso per Azimut che chiude la seduta con una flessione dell'1,79%.



Seduta in ribasso per Exor che porta a casa un decremento dell'1,79%.



Tra le mid-cap italiane, in forte ribasso Banca MPS che chiude la seduta con un disastroso -2,08%.



Sottotono Cattolica Assicurazioni che chiude la seduta con un calo dell'1,27%.



Risultato negativo per Credito Valtellinese, con una flessione dell'1,13%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice finanziario, a picco Gabetti che chiude gli scambi con un pessimo -5,63%.



Affonda sul mercato PLC che alla chiusura soffre con un calo del 4,82%.



Seduta molto negativa per Banca Intermobiliare che perde terreno, mostrando una discesa del 4,48%.

