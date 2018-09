Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia (-1,02%), netto calo registrato da Mondo TV

(Teleborsa) - Scambi negativi per il settore Entertainment & Media, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Media.



Il FTSE Italia Media ha aperto a 10.679,07, in diminuzione di 109,16 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice del settore Media europeo prosegue in tono negativo a 225,49, dopo aver avviato la seduta a 227,66.



Tra i titoli del FTSE MIB, retrocede Mediaset, con un ribasso dell'1,68%.



Tra le small-cap di Milano, si muove in profondo rosso Mondo TV, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,70% sui valori precedenti.



In caduta libera Mediacontech, che affonda del 2,46%.



Sotto pressione Caltagirone Editore, che accusa un calo dell'1,94%.

