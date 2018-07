Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano (-0,92%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per l'indice delle società High Tech italiane, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 68149,29, in diminuzione di -633,72 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro prosegue in tono negativo a 522,51, dopo aver avviato la seduta a 522,53.



Tra i titoli del FTSE MIB, performance infelice per STMicroelectronics, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice tecnologia, si muove in profondo rosso EI Towers, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,75% sui valori precedenti.



Sotto pressione Reply, che accusa un calo dell'1,03%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, aggressivo ribasso per Eurotech, che passa di mano in perdita del 3,07%.



Tonfo di TAS, che mostra una caduta del 2,51%.



Lettera su It Way, che registra un importante calo del 2,37%.

