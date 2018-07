Si muove in territorio negativo il settore Automotive dell'Italia (-1,20%), Fiat Chrysler si muove verso il basso (-2,01%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.757,02, in diminuzione di 2.664,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue in tono negativo a 537,62, dopo aver avviato la seduta a 544,52.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice automotive, retrocede molto Fiat Chrysler, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,01%.



In rosso Pirelli & C, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, giornata incolore per Pininfarina, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

