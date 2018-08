Si muove in territorio negativo il settore viaggi e intrattenimento (-0,85%), scambi al ribasso per i Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto viaggi e intrattenimento, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.369,04, in diminuzione di 343,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo prosegue in tono negativo a 203,59, dopo aver avviato la seduta a 205,71.



Tra le mid-cap italiane, sottotono Juventus, che passa di mano con un calo dell'1,37%.



Tentenna Autogrill, con un modesto ribasso dello 0,76%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, retrocede molto i Grandi Viaggi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,00%.



Seduta drammatica per S.S. Lazio, che crolla del 3,09%.



Sotto pressione FNM, che accusa un calo dell'1,49%.

