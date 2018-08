Si muove in territorio negativo l'indice delle aziende sanitarie (-0,75%), scambi al ribasso per Pierrel

(Teleborsa) - Il Comparto sanitario italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 160.043,39, in calo dello 0,75%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro termina la seduta in territorio positivo a 830,57, dopo aver avviato le contrattazioni a 821,15.



Tra le mid-cap italiane, chiusura in profondo rosso per Diasorin, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,40%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto sanitario, in forte ribasso Pierrel, che chiude la seduta con un disastroso -5,5%.



A picco Eukedos, che chiude gli scambi con un pessimo -2,36%.

