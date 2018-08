Si muove in territorio negativo l'indice delle aziende sanitarie (-0,80%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto sanitario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 158.240,09, in diminuzione di 1.283,46 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro termina gli scambi in tono negativo a 823,43, dopo aver avviato la seduta a 831,94.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, aggressivo ribasso per Amplifon, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,37%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice sanitario, ribasso scomposto per Pierrel, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,28% sui valori precedenti.



Aggressivo avvitamento per Molmed, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.



Composto ribasso per Eukedos, in flessione dell'1,30% sui valori precedenti.

