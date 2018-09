Si muove in territorio negativo l'indice delle societÃ  assicurative (-1,07%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per il settore assicurativo italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Insurance.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.691,94, in diminuzione di 166,98 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto assicurativo dell'Area Euro prosegue in tono negativo a 260,96, dopo aver avviato la seduta a 263,7.



Tra i titoli del FTSE MIB, ribasso composto e controllato per Unipol, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



Soffre Poste Italiane, che evidenzia una perdita dell'1,25%.



Preda dei venditori UnipolSai, con un decremento dell'1,14%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, composto ribasso per Cattolica Assicurazioni, in flessione dell'1,49% sui valori precedenti.

