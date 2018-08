Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia (+2,23%), notevole balzo in avanti per MARR

(Teleborsa) - Balzo per il settore vendite al dettaglio che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Retail e riporta una performance del 2,23%.



Intanto il comparto vendite al dettaglio europeo mostra un +0,01%, dopo un inizio di giornata a 520,62.



Tra le azioni del Ftse MidCap, protagonista Marr, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,35%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, brillante rialzo per Netweek, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,05%.



Resistente Unieuro, che segna un piccolo aumento dello 0,54%.