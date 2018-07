Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia (+5,35%)

(Teleborsa) - Balzo per il settore Entertainment & Media che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Media e riporta una performance del 5,35%.



Intanto l'indice del settore Media europeo mostra un +0,16%, dopo un inizio di giornata a 229,98.



Nel listino principale, prepotente rialzo per Mediaset, che mostra una salita bruciante del 4,18% sui valori precedenti.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, vigoroso rialzo per Rai Way, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 17,06%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice media, grande giornata per Mondo Tv, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,86%.



In primo piano Mondadori, che mostra un forte aumento del 2,47%.



Si muove in territorio positivo Class Editori, mostrando un incremento dell'1,48%.

