Si muove in territorio positivo il comparto tecnologico a Milano (+2,29%), giornata euforica per Eems

(Teleborsa) - Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Technology che mostra un timido +0,24%, dopo la chiusura di ieri a quota 507,58.



Intanto il FTSE Italia Technology mostra un robusto rialzo di 1.357,93 punti dopo un inizio di giornata a quota 59.566,65.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, effervescente Stmicroelectronics, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,00%.



Tra le small-cap di Milano, protagonista Eems, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,27%.



Buoni spunti su Eurotech, che mostra un ampio vantaggio dell'1,30%.



Piccolo passo in avanti per Be Think, Solve, Execute, che mostra un progresso dello 0,97%.

